Российские евреи откроют мемориал пострадавшим от нацизма цыганам

Российский еврейский конгресс (РЕК) откроет в деревне Александровка Смоленской области памятник 176 цыганам, которые были расстреляны нацистами в апреле 1942 года.

Этот мемориал станет первым в России, установленным евреями в память о цыганах, которые по гитлеровской доктрине также подлежали уничтожению по национальному признаку, передает «Интерфакс» со ссылкой на в пресс-службу РЕК.

Теперь имена убитых цыган – жителей колхоза имени Сталинской конституции –высечены на гранитной плите.

Мемориал откроют президент РЕК Юрий Каннер, представители цыганских и еврейских организаций 10 сентября. Также в церемонии примут участие артисты театра «Ромэн», барон цыган Молдавии Артур Чечар, по инициативе которого в республике создается мемориал евреям, ставшим жертвами Холокоста.

Отмечается, что памятник в Александровке установлен в рамках программы РЕК «Вернуть достоинство», посвященной увековечению памяти жертв Холокоста в России. Данная программа действует с 2009 года. За это время в России были открыты 67 памятников на местах массовых казней и захоронений евреев в годы войны.

Ранее сообщалось, что в Берлине открылась выставка «Сохранение памяти», посвященная убитым нацистами на Украине во время Второй мировой войны евреям, цыганам, военнопленным и душевнобольным.