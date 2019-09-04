Расторгуев и Матвиенко рассказали историю Петербурга в новой песне

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев и композитор Игорь Матвиенко представили новую песню «Санкт-Петербург, родной!», в которой рассказали историю Северной столицы.

Первый куплет песни уносит слушателей в довоенное время, во втором куплете упоминаются события блокады Ленинграда. Финальные кадры клипа показывают современную жизнь Северной столицы, отмечает ФедералПресс.

Матвиенко отметил, что в песне необходимо было создать историю и показать все важные события жизни Петербурга.

«Это довольно странно, что несколько москвичей посвятили песню Санкт-Петербургу. Лично для меня, это мой второй любимый город. Во время каждого приезда я всегда посещаю Русский музей» – рассказал Матвиенко.

В четверг, 5 сентября, Расторгуев представит песню петербуржцам во время выступления в Ледовом дворце.