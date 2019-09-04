Абэ прибыл во Владивосток для встречи с Путиным

Глава японского правительства Синдзо Абэ прибыл во Владивосток, где выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) и встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Японский премьер-министр принимает участие в форуме уже четвертый раз, передает ТАСС.

Ранее Абэ заявил, что в ходе предстоящей встречи с президентом России хочет вывести переговоры по вопросу заключения мирного договора между странами на новый уровень.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4-6 сентября.

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