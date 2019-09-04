Дано объяснение запаху гари в Москве

Запах гари в Москве утром в среду был вызван метеоусловиями, из-за которых плохо рассеивались вредные вещества в воздухе, заявили в пресс-службе Мосэкомониторинга.

В Мосэкомониторинге заявили, что причиной появления странного запаха стали «неблагоприятные метеоусловия, плохое рассеивание», передает РИА «Новости».

«Любые вредные вещества накапливаются при плохих условиях рассеивания», – добавили в ведомстве.

Ранее в сервисе «Яндекс.Район» москвичи писали, что чувствовали сильный запах гари на улице в среду приблизительно в 5 часов утра.