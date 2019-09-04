Дано объяснение запаху гари в Москве

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Украина встречает зиму без угля и газа

Катастрофические проблемы с углем на Украине на руку ГазпромуФото: Архип Верещагин/ТАСС
Уже в начале ноября Украина может начать веерные отключения электричества. Причина – в нехватке угля. Сейчас электростанции страны сжигают вдвое больше этого топлива, чем поставляют на склады. Однако чрезвычайная ситуация в энергетике Украины только на руку России. Подробности...
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Липецкая область ищет бульдозеристов и чиновников

Игорь Артамонов (в центре) на одном из объектов крупнейшего налогоплательщика области, НЛМКФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
«Мы находимся в постоянном поиске чиновников – но не простых, а тех чиновников, которые любят людей». И. о. главы Липецкой области Игорь Артамонов рассказал спецкору газеты ВЗГЛЯД об управленческих парадоксах, а также о том, как повышать людям зарплаты, помогать бизнесу и переводить налоги из Москвы в регион. Подробности...
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«Московские протесты» лишились «героев»

Иван Подкопаев получил три года колонии за нападение на росгвардейцевФото: Михаил Воскресенский/РИА «Новости»
В течение суток в Москве произошли сразу несколько событий, связанных с участниками несанкционированных акций июля – августа. Несколько фигурантов уголовных дел получили приговор, других перевели под домашний арест или освободили. Осужден и блогер, рассуждавший о расправе над детьми полицейских. Справедливая ответственность за правонарушения оказалась не только неминуемой, но и быстрой. Подробности...
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Чем опасна для России «дыра» на границе Белоруссии и Украины

Между Украиной и Белоруссией пограничники эффективнее пресекают нелегальный трафик сала, нежели оружияФото: Gleb Garanich/Reuters
Лукашенко во вторник заявил, что «наглухо закрыл» границу с Украиной. Позже выяснилось – граница работает в нормальном режиме, ее пересекают и люди, и транспорт. Речь же шла только о надежном заслоне для оружия, которое не должно попадать из Донбасса на территорию Белоруссии. Однако, как выясняется, и для него между двумя странами нет границ. А это уже угрожает безопасности России. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Синдром отмены государства

Дмитрий Юрьев, политолог
Политика на Украине перешла в твердые руки, управляемые умной, но очень горячей головой. И это далеко не первый случай внешнего управления изнутри на постсоветском пространстве. Через него прошли Грузия, Молдавия и даже Россия. Подробности...

Как трагедия в Беслане обросла ложью и мифами

Евгений Крутиков, военный эксперт
Годовщина трагедии в Беслане вновь вынесла на поверхность целую серию мифов и конспирологических теорий о причинах и обстоятельствах страшного теракта. Кто и каким образом создал эти легенды, на чем они основываются, какими фактами опровергаются – и какие загадки до сих пор остаются в расследовании? Подробности...
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Лети в свой ад, голубка

Дмитрий Дабб, кинокритик
Российские телезрители назвали «Любовь и голуби» лучшей отечественной комедией. И это, товарищи, случай самоедства, поскольку речь идет о русофобском фильме, возможно, о самом русофобском из тех, которые можно увидеть на федеральном канале. Подробности...
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      Вечный огонь с Могилы Неизвестного солдата загорелся в Словении

      Вечный огонь с Могилы Неизвестного Солдата в Москве зажгли в воскресенье в столице Словении Любляне в память о воинах России и Советского Союза. Частица Вечного огня была помещена в специальную лампаду и привезена в Словению спецбортом Министерства обороны России
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      В Жуковском открылся авиасалон МАКС

      Владимир Путин лично продемонстрировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском. Ранее Турция проявила интерес к этому самолету после отказа США продавать Анкаре свой новейший истребитель F-35
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      День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом

      Более 100 тыс. человек вышли на проспект Сахарова в Москве на митинг-концерт «Герои рядом с нами» в честь 350-летия флага России. В нем участвовали звезды эстрады и спорта, ученые, общественные деятели, Герои России и СССР. Мероприятие стало самым массовым за все время существования праздника
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            Как обманывают российских автомобилистов

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              Дано объяснение запаху гари в Москве

              4 сентября 2019, 10:10

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Запах гари в Москве утром в среду был вызван метеоусловиями, из-за которых плохо рассеивались вредные вещества в воздухе, заявили в пресс-службе Мосэкомониторинга.

              В Мосэкомониторинге заявили, что причиной появления странного запаха стали «неблагоприятные метеоусловия, плохое рассеивание», передает РИА «Новости».

              «Любые вредные вещества накапливаются при плохих условиях рассеивания», – добавили в ведомстве.

              Ранее в сервисе «Яндекс.Район» москвичи писали, что чувствовали сильный запах гари на улице в среду приблизительно в 5 часов утра.


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