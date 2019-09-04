Определены сроки начала беспилотных грузоперевозок между Москвой и Петербургом

«Национальные телематические системы» (НТС) через два-три года могут запустить беспилотные промышленные грузоперевозки на трассе М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщил гендиректор компании Алексей Нащекин.

«В ближайшее время выйдем на М-11 (трасса Москва – Санкт-Петербург – прим. ВЗГЛЯД) на пилот и года через два-три, при соответствующей нормативной базе, планируем (запустить) на Москва – Питер беспилотные перевозки», – передает ТАСС слова Нащекина в ходе сессии «Логистика России и Индии – цифровой путь объединения Азии и Европы» на Восточном экономическом форуме.

Он добавил, что НТС к этому сроку выйдет на промышленные перевозки грузовым транспортом, причем беспилотные грузовики будут ездить по выделенным полосам.

Напомним, в июне 2016 года гендиректор КамАЗа Сергей Когогин в кулуарах ПМЭФ-2016 сообщил, что компания рассчитывает начать серийное производство беспилотных автомобилей в 2025 году.

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