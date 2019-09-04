Из-за падения с кедров в Томской области госпитализированы 12 человек

За последнюю неделю в больницы Томской области после падения с деревьев во время сбора кедрового ореха попали 12 человек, сообщили в региональном минздраве.

«За последнюю неделю в томские больницы были доставлены 12 человек, травмированных при падении с кедров. Из них 11 взрослых и один ребенок. Всего же с начала августа в больницу скорой медицинской помощи были доставлены 27 человек, пострадавших от падения с кедра, еще трое детей были доставлены в больницу скорой медицинской помощи №2», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Там добавили, что большинство пострадавших были госпитализированы с различными переломами и ушибами внутренних органов. Медики попросили томичей не рисковать жизнью при сборе урожая кедрового ореха и обратили внимание на возможные тяжелые последствия для здоровья при падении с высоты.

Напомним, в ноябре 2014 года ребенок погиб в молотилке для орехов в Приморском крае.