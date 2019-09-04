«Новатэк» и «Совкомфлот» объединили усилия для управления арктическим флотом

«Новатэк» и «Совкомфлот» подписали соглашение о создании совместного предприятия «Современный арктический морской транспорт» для эффективного управления флотом танкеров ледового класса и обеспечения круглогодичных поставок сжиженного природного газа из Арктики.

Церемония подписания состоялась на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). По словам главы «Новатэка» Леонида Михельсона, «более четверти себестоимости СПГ занимают транспортные затраты», поэтому новая компания даст «Новатэку» возможность «более экономически целесообразно эксплуатировать флот», передает ТАСС.

По условиям соглашения, компания «Современный арктический морской транспорт» закажет на судоверфи «Звезда» 17 танкеров ледового класса Arc-7 и будет следить за их строительством, после чего станет судовладельцем, оператором флота, а также займется привлечением финансирования при поддержке ВЭБ.

Ввод судов в эксплуатацию, которые будут эксплуатироваться под российским флагом, запланирован на 2023-2026 годы.

Напомним, в марте глава дивизиона Total по разведке и добыче Арно Брюллак заявил, что «русский газ очень конкурентоспособный», а «запасы полуострова Ямал сопоставимы с запасами газа Катара».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как Северный морской путь движется к президентской цели и дальневосточной верфи «Звезда», где будут строить арктический флот.