«Новатэк» и «Совкомфлот» объединили усилия для управления арктическим флотом

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Северный морской путь движется к президентской цели

Судоходство по Северному морскому пути набирает оборотыФото: Владимир Смирнов/ТАСС
Россия уверенно идет к цели развития Северного морского пути как альтернативы Суэцкому каналу. Перевозки грузов по Севморпути продолжают набирать обороты, в этом году снова ожидается значительный рост. Пока он происходит в основном за счет СПГ. Помешать развитию этого проекта может ряд факторов, включая колебания цен на тот же газ. Но у России есть решения и на этот случай. Подробности...
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Приговор Синице избавит интернет-радикалов от чувства безнаказанности

Блогер Синица не чувствует вины и хочет жаловаться в европейские судыФото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Блогер Владислав Синица, угрожавший в Твиттере детям правоохранителей, получил пять лет колонии за экстремизм. Адвокаты осужденного намерены жаловаться в Европейский суд по правам человека. Эксперты считают приговор жестким, но заслуженным. «Дело Синицы» должно отрезвить многих тех, кто считает анонимность в интернете индульгенцией своим радикальным словам и поступкам. Подробности...
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Константинополь испытает русских православных искушением

Собор Александра Невского в Париже был построен стараниями царя Александра ВторогоФото: Владимир Федоренко/РИА «Новости»
Более 60 русских православных приходов в Европе поставлены перед сложным выбором. Ранее они находились под юрисдикцией Константинополя, который решил ликвидировать «русский экзархат». Теперь верующим предстоит определиться – либо перейти всем под крыло РПЦ, но при этом остаться без всего церковного имущества. Либо ходить в привычные храмы, но на поклон к греческим священникам. Подробности...
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Развал флота лишает Британию статуса мировой державы

Британские ВМС выглядят серьезной военной силой только на первый взглядФото: Ben Birchall/PA Photos/ТАСС
Британские адмиралы бьют тревогу – страна прямо на их глазах фактически потеряла важнейший символ ее могущества, королевский военно-морской флот. По крайней мере, именно к таким выводам они пришли по итогам позорного для Лондона захвата британского танкера в Ормузском проливе. Что происходит с британскими ВМС и почему они критически важны для самого существования королевства? Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Как трагедия в Беслане обросла ложью и мифами

Евгений Крутиков, военный эксперт
Годовщина трагедии в Беслане вновь вынесла на поверхность целую серию мифов и конспирологических теорий о причинах и обстоятельствах страшного теракта. Кто и каким образом создал эти легенды, на чем они основываются, какими фактами опровергаются – и какие загадки до сих пор остаются в расследовании? Подробности...
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Лети в свой ад, голубка

Дмитрий Дабб, кинокритик
Российские телезрители назвали «Любовь и голуби» лучшей отечественной комедией. И это, товарищи, случай самоедства, поскольку речь идет о русофобском фильме, возможно, о самом русофобском из тех, которые можно увидеть на федеральном канале. Подробности...
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Помогите бедным собрать детей в школу

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Если у вас в городе или микрорайоне есть совсем неблагополучные семьи – не воротите нос, не говорите, что, дескать, сами виноваты: нечего было рожать, раз нищие. Просто помогите. Это вам же и выгодно. Подробности...
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      В Жуковском открылся авиасалон МАКС

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      День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом

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              «Новатэк» и «Совкомфлот» объединили усилия для управления арктическим флотом

              4 сентября 2019, 03:31

              Текст: Антон Никитин

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              «Новатэк» и «Совкомфлот» подписали соглашение о создании совместного предприятия «Современный арктический морской транспорт» для эффективного управления флотом танкеров ледового класса и обеспечения круглогодичных поставок сжиженного природного газа из Арктики.

              Церемония подписания состоялась на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). По словам главы «Новатэка» Леонида Михельсона, «более четверти себестоимости СПГ занимают транспортные затраты», поэтому новая компания даст «Новатэку» возможность «более экономически целесообразно эксплуатировать флот», передает ТАСС.

              По условиям соглашения, компания «Современный арктический морской транспорт» закажет на судоверфи «Звезда» 17 танкеров ледового класса Arc-7 и будет следить за их строительством, после чего станет судовладельцем, оператором флота, а также займется привлечением финансирования при поддержке ВЭБ.

              Ввод судов в эксплуатацию, которые будут эксплуатироваться под российским флагом, запланирован на 2023-2026 годы.

              Напомним, в марте глава дивизиона Total по разведке и добыче Арно Брюллак заявил, что «русский газ очень конкурентоспособный», а «запасы полуострова Ямал сопоставимы с запасами газа Катара».

              Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как Северный морской путь движется к президентской цели и дальневосточной верфи «Звезда», где будут строить арктический флот.


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