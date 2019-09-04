Россия откровенно обсудила с США ситуацию в Афганистане

Россия проводила с США консультации по ситуации в Афганистане, которые были откровенными и продуктивными, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Небензя сообщил, что «Россия проводила с США консультации по Афганистану, которые, как представляется, были весьма откровенными и продуктивными», передает ТАСС.

«Одной из тем [очередного заседания СБ ООН по ситуации в Афганистане, которое состоится 10 сентября] будет вопрос о переговорах США с представителями (запрещенного в России террористического) движения «Талибан», – рассказал постпред России.

«Мы заинтересованы в мирном урегулировании и в том, чтобы стороны внутриафганского конфликта выработали афганское решение, – продолжал дипломат. – Конечно же, одним из ключевых является вопрос о выводе иностранных войск из Афганистана. Однако и вопрос о том, что произойдет после вывода войск, вызывает озабоченность». При этом Небензя подчеркнул, что «волна террористических вылазок в Афганистане, к сожалению, не спадает».

«Если вы спрашиваете о наших гарантиях в отношении соглашения, то мы гарантируем соглашение, которое выработают сами афганцы, чтобы страна наконец избавилась от террористической угрозы и встала на путь развития», – подчеркнул дипломат, пояснив при этом, что «сначала нужно ознакомиться с соглашением и понять, что именно гарантировать».

Напомним, 30 августа стало известно, что представители России примут участие в церемонии подписания соглашения между (запрещенным в России террористическим) движением «Талибан» и США.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД