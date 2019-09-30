Дом экс-футболиста сборной ограбили в Подмосковье

Неизвестные в Подмосковье ограбили дом бывшего футболиста сборной России Игоря Семшова, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Четверо неизвестных проникли в дом Семшова, расположенный в деревне Маслово Одинцовского района, похитили 15 тыс. рублей и четыре пары дорогостоящих часов», – сообщил источник ТАСС. Заявление в полицию написала жена спортсмена.

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области подтвердили факт ограбления, не уточнив подробностей.

«В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия», – сообщили в главке.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

В ночь на 6 сентября в Подмосковье было совершено разбойное нападение на дом Памфиловой. Злоумышленник проник на террасу дома через окно, там он 10–15 раз пытался ударить главу ЦИК электрошокером, после чего скрылся. Памфилова получила ожоги, царапины и синяки. Однако от госохраны глава ЦИК отказалась.

Напомним, 9 сентября Басманный суд Москвы постановил арестовать напавшего на дом Памфиловой Бахыта Карабалаева.