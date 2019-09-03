Врио главы Сахалина ускорил ремонт главной трассы региона

Инициатива врио главы Сахалинской области Валерия Лимаренко передать реконструируемый участок главной трассы региона в федеральную собственность позволит заасфальтировать его ускоренными темпами, отметил министр транспорта Евгений Дитрих.

«Сегодня реконструкция дороги идет за счет средств регионального бюджета. Ремонтируют 11 участков, работу на 7 из которых завершат к концу следующего года. Эти отрезки трассы мы переведем в федеральную собственность по мере их готовности, а остальные станут федеральными уже в начале 2020 года», – цитирует Дитриха пресс-служба губернатора региона.

По его словам, из федерального бюджета будет выделено 28 млрд рублей, чтобы ускорить асфальтирование главной дороги. Отмечается, что трассу полностью заасфальтируют до конца 2024 года.

«Я считаю, что передача трассы «Южно-Сахалинск – Оха» в федеральную собственность – одно из важнейших решений по развитию транспортной доступности региона. С 2021 года дорогу будут достраивать только за счет средств федерального бюджета», – отметил Лимаренко.

Деньги, которые планировалось потратить из регионального бюджета, будут направлены на ремонт областных и местных дорог.

Ранее Дитрих сообщил, что Минтранс приступает к мероприятиям по приемке трассы в эксплуатацию. Ожидается, что перевод произойдет уже в следующем году, а в 2021 и 2022 годы на капремонт и содержание дороги из федерального бюджета поступит более 13 млрд рублей.