Роскомнадзор напомнил о долге Google

Компания Google до сих пор не заплатила назначенный Роскомнадзором штраф в 700 тыс. рублей, заявил глава ведомства Александр Жаров на полях Восточного экономического форума.

«Срок выплаты штрафа истекает 30 сентября», – приводит РИА «Новости» слова Жарова. Он также обратил внимание, что компания Google до сих пор не увеличила степень фильтрации трафика.

«Все колеблется в тех же параметрах, около 70% сайтов из единого реестра запрещенной информации удаляют. Где-то одна и та же цифра», – заявил Жаров.

Напомним, в июле Роскомнадзор оштрафовал Google за невыполнение требования закона «Об информации...» по исключению из результатов поисковой выдачи ссылок на интернет-ресурсы с противоправной информацией, доступ к которым ограничен на территории России.

Ведомство уточнило, что поисковики должны исключать из выдачи ссылки на ресурсы с запрещенной информацией, для чего им необходимо подключиться к федеральной государственной информационной системе, где есть перечень этих страниц.