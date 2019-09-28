Дети пострадали при взрыве в ЛНР

Пятеро детей в возрасте от 7 до 13 лет получили ранения при взрыве гранаты в селе Красная Заря в ЛНР.

«Дети случайно взорвали одну из найденных гранат, в результате чего все пятеро получили ранения различной степени тяжести», – сообщил начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передает РИА «Новости».

Он отметил, что все дети уже доставлены в лечебные учреждения Луганска, там им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

По информации Народной милиции ЛНР, оружие осталось в Красной Заре после 2014 года, когда там находились позиции ВСУ.

«Украинская агрессия шестой год продолжает приносить боль и страдания жителям республики. Помимо регулярных спланированных и целенаправленных обстрелов наших населенных пунктов, к сожалению, не редкими являются подрывы мирных жителей на оставленных и неразорвавшихся взрывоопасных предметах», – заключил Осадчий.

Ранее мощный взрыв прогремел у автомобильного моста в Луганске.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД