Мощный взрыв прогремел у автомобильного моста в Луганске

Сильный взрыв произошел в четверг возле автомобильного моста в Луганске, сообщил источник в силовых структурах ЛНР.

«В четверг около 00:15 мск произошел сильный взрыв в районе улицы Лутугинской в Луганске. В результате могли получить повреждения опоры автомобильного моста. Место происшествия оцеплено работниками правоохранительных органов», – передает источник ТАСС.

Информация о пострадавших пока не поступала.



Тем временем в пресс-службе МЧС ЛНР сообщили, что в Луганск прибыл гумконвой из России.

«19 сентября автомобили очередного конвоя МЧС с гуманитарной помощью для жителей Донбасса прибыли в столицу республики», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Сотрудники МЧС России доставили 159 тонн гуманитарной помощи, в том числе медицинского оборудования.

Напомним, в среду пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в Минске Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что власти Украины готовы к разведению сил и средств в районе Золотого и Петровского в Донбассе.

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