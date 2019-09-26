В Москве нашли пенсионерку возрастом 119 лет

Самой старой жительнице Москвы в 2019 году исполнилось 119 лет, сообщила начальник отдела по взаимодействию со СМИ отделения Пенсионного фонда России по Москве и Московской области Марина Густова.

«В нашей базе мы видим двух женщин-долгожительниц, которые получают пенсии. Одна из них 1900 года рождения, она зарегистрирована в районе Коптево на севере Москвы. Вторая родилась в 1909 году и зарегистрирована в Гольяново в Восточном административном округе, но пенсию получает в ЦАО», – рассказала Густова, передает ТАСС.

В сентябре Росздравнадзор сообщил, что продолжительность жизни в России увеличилась в среднем на восемь лет за последние два десятилетия.