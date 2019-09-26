Лавров выступил за возобновление авиасообщения с Грузией

Возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией стало бы правильным решением, так как большинство грузинских граждан осознало контрпродуктивность имевших место ранее антироссийских провокаций, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Я бы эти полеты, наверное, вернул. Мне кажется, что это будет правильно после того, как большинство грузинского населения осознало контрпродуктивный и провокационный характер той выходки, которая произошла в грузинском парламенте, когда там заседала Межпарламентская ассамблея православия», – заявил глава МИД России в интервью «Коммерсанту».

«Оппозиционная партия тогда по-хамски сорвала это мероприятие, обвинив при этом Россию в том, что мы якобы предприняли некие шаги, позволившие развязать эту русофобскую кампанию. Но там не было ничего, кроме согласованной процедуры, прерванной беснующейся толпой с заранее заготовленными плакатами между прочим. Они шли на это сознательно. И причиной этой русофобской истерии стало отнюдь не запланированное появление российской делегации в этом зале», – отметил министр.

Лавров также обратил внимание, что отношения между Россией и НАТО еще больше ухудшатся, если Грузия вступит в Североатлантический альянс.

«Войну мы не начнем, это я вам обещаю. Но наши отношения с Североатлантическим альянсом и теми странами, которые делают своим первым приоритетом вступление в него, будут серьезно подорваны», – подчеркнул глава МИД России.

По словам министра, этим отношениям все-таки есть куда ухудшаться. «В НАТО есть много стран, которые не делают из этого фетиша и развивают нормальные добрососедские отношения с Россией. Но когда НАТО одержимо безостановочным расширением, мы видим в этом исключительно стремление окружить Россию вражеским кольцом – мы внутри альянса объявлены врагом – и затруднить развитие нашей страны. Это попытка навязать нам порядки, которые основаны на тех самых правилах, каковые Запад продвигает вместо международного права», – констатировал глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров обратил внимание, что в НАТО ничего не приобрели для своей безопасности после вступления в альянс Черногории и не приобретет после вступления туда Македонии и втягивания Сербии. «А отсюда цель только одна – сдерживать Российскую Федерацию, причем сдерживать агрессивно», – подчеркнул глава МИД России.

Накануне Тбилиси заявил о тупике в переговорах с Москвой в «пражском формате».

Напомним, в июне Россия ввела ограничения на авиасообщение с Грузией из-за антироссийских акций в Тбилиси, что болезненно отразилось на экономике Грузии. При этом грузинская сторона требует «изменения позиции России» для возобновления диалога с Москвой.

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