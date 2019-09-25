Тбилиси заявил о тупике в переговорах с Москвой в «пражском формате»

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по России Зураб Абашидзе заявил, что на переговорах с Москвой в «пражском формате», которые ведутся с 2012 года, были определенные подвижки в восстановлении торгово-экономических отношений, «но нет прогресса по политическому направлению», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

«Все это создает большие противоречия», – сказал Абашидзе телекомпании «Имеди».

«Мы стараемся объяснить нашим западным партнерам – если не будут сделаны какие-нибудь шаги по урегулированию политических проблем, если не появится динамика, эти противоречия всегда будут вызывать большие проблемы», – отметил грузинский спецпред.

При этом Зураб Абашидзе подчеркнул, что западные партнеры Грузии «всегда рекомендовали продолжать диалог с Россией».

«Это советуют и нам, и другим соседям России, в том числе нашим украинским друзьям», – сообщил он.

По его словам, западные партнеры «максимально поддерживают» Грузию и стараются «оказывать определенное давление на Россию».

«Но свой путь мы должны пройти сами и должны вести диалог с Россией, чтобы находить точки соприкосновения», – заявил дипломат.

В Праге он регулярно встречался с заместителем главы МИД России Григорием Карасиным, который недавно вышел на пенсию. Пока неизвестно, кто будет представлять Россию в этом формате.

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