Конгресс ИААФ поддержал продление отстранения ВФЛА

Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) поддержал решение совета организации продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Решение было принято на заседании конгресса, которое проходит в среду в Дохе. Отстранение ВФЛА не позволит российским легкоатлетам выступить на стартующем в пятницу чемпионате мира в Дохе под флагом страны.

Напомним, в понедельник ИААФ продлила отстранение ВФЛА. Глава рабочей группа ИААФ по вопросу восстановления членства ВФЛА Руне Андерсен отметил, что подозрения в манипуляциях с базой данных Московской лаборатории повлияли на решение по ВФЛА.