На переговорах в Нью-Йорке по крушению MH17 обсудили «грустный рубеж»

Главы МИД Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины (входят в Совместную следственную группу) обсудили расследование крушения малайзийского Boeing в Донбассе, сообщил министр Нидерландов Стеф Блок.

Блок заявил, что обсуждались усилия по «установлению правды», «обеспечению справедливости» для жертв, пострадавших и их семей, а также шаги по «привлечению виновных к ответственности».

Главы МИД пяти стран подчеркнули свою поддержку «независимого расследования», передает ТАСС.

Блок назвал встречу «продуктивной». На встрече отметили, что с момента трагедии минуло пять лет – «это очень грустный рубеж», сказал он.

Министры выразили «безоговорочную поддержку преследованию голландской прокуратурой четырех подозреваемых».

Встреча состоялась на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Напомним, Boeing рейса MH17, летевший из Нидерландов в Малайзию, был сбит в июле 2014 года. Погибли 298 человек.

Совместная следственная группа в июне назвала четырех подозреваемых – среди них трое россиян и один украинец.

Москва заявила, что следствие продолжает игнорировать данные российской стороны, в частности украинскую принадлежность ракеты, которой сбили самолет. При этом Киев является полноправным членом ССГ, имея возможность подделывать доказательства.