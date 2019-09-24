Комитет Совфеда возглавит выпускница «школы губернаторов»

Место покинувшей Совет Федерации сенатора от Москвы Зинаиды Драгункиной во главе комитета по образованию займет сенатор от Башкирии Лилия Гумерова, которая ранее прошла «школу губернаторов».

Гумерова возглавит комитет верхней палаты по науке, образованию и культуре. Ранее она была первым замглавы этого комитета. Драгункина покидает Совет Федерации после выборов в Мосгордуму, сообщает РБК со ссылкой на два источника в аппарате верхней палаты.

Решение назначить Гумерову главой комитета по науке, образованию и культуре «не стало неожиданностью, ведь это естественно – выдвинуть в главы первого заместителя комитета», сказал один из источников.

Она является членом Совфеда с 2014 года. Второй раз на пост сенатора ее выдвинул недавно избранный главой Башкирии Радий Хабиров. До назначения в верхнюю палату она работала в аппарате правительства республики, была республиканским омбудсменом по правам ребенка. С 2011 года Гумерова – депутат башкирского курултая и замглавы его председателя. В 2012-м была назначена вице-премьером республики.

Гумерова участвовала в программе подготовки кадрового резерва РАНХиГС и администрации президента – школе «будущих губернаторов».