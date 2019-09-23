СК проверит информацию о попытке изъятия органов у жертвы ДТП в Тюмени

Следственный комитет по Тюменской области проверит информацию о том, что попавшему в ДТП мужчине врачи реанимации не оказали помощь и пытались изъять органы, когда тот еще был жив.

Местные СМИ сообщали, что мужчина поступил в коме, позже была зафиксирована смерть головного мозга. «Естественно, это этически очень сложный вопрос, поэтому на беседу приглашают родственников. До этого момента жизненные функции поддерживаются искусственно, чтобы была возможность сохранить органы. Родственникам объясняют факт смерти пациента на основании констатации смерти мозга, которая и является моментом смерти человека. Это фиксируется в медицинской документации. Если родственники отказываются от процедуры трансплантации, она даже не инициируется, продолжается искусственное поддержание витальных функций», – прокомментировали ситуацию в департаменте здравоохранения Тюменской области, сообщает местный портал «Сегодня».

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области начата доследственная проверка по обращению родственников в СМИ о том, что в одной из больниц города Тюмени местному жителю врачи отделения реанимации не оказали медицинскую помощь. В информации СМИ указано, что 20 – летний мужчина, попавший в дорожно – транспортное происшествие, 19 сентября 2019 года был доставлен в одну из больниц областного центра, где доктора не оказали ему помощь», – говорится в сообщении на сайте регионального СК.

Ранее СК проверял информацию об изъятии органов у умершей в Турции 16-летней россиянки.