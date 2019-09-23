Посольство подтвердило смерть российского туриста на Кипре

Посольство России в Республике Кипр подтвердило информацию о гибели российского туриста. Ранее СМИ сообщали, что мужчина утонул в море.

«Посольство России на Кипре с прискорбием подтверждает факт гибели 22 сентября российского гражданина, 1954 г.р., отдыхавшего в г. Протарасе. Сотрудники консульского отдела посольства находятся в контакте с полицией Кипра, родственниками нашего соотечественника, а также сотрудниками страховой компании. Принимаются все необходимые меры для транспортировки тела на Родину. Выражаем свои искренние соболезнования родственникам и близким погибшего», – говорится в сообщении посольства в Facebook.

Ранее сообщалось, что мужчину обнаружили без сознания в воде на пляже в Протарасе. В больнице констатировали смерть туриста.