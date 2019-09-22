Медик оценил влияние тюрьмы на спортивное здоровье Кокорина и Мамаева

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые во вторник вышли из исправительной колонии, соблюдали в неволе режим, поэтому тюрьма не станет катастрофой для их спортивной формы, заявил завкафедрой лечебной физкультуры и спортивной медицины МГМУК имени Сеченова Евгений Ачкасов.

«Они, в общем-то, соблюдали режим. Я уверен, что они там высыпались. Не могу сказать, что тюрьма пошла на пользу, но она не так катастрофична, как восстанавливаться после травмы», – передает его слова РИА «Новости».

Напомним, Александр Кокорин и Павел Мамаев во вторник вышли из колонии.

При этом до следующего года официальные матчи они проводить не будут – «Зенит» сразу заключил с Кокориным новый контракт, однако РФС отказал ему в регистрации на чемпионат России до следующего трансферного окна, а «Краснодар» с Мамаевым контракт расторг.

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