В Японии испугались столкновения грузовика с «Союзом» при запуске к МКС

Компания Mitsubishi Heavy Industries объявила о решении перенести запуск японского грузового корабля «Конотори-8» (Kounotori-8) к Международной космической станции, чтобы отработавшая вторая ступень ракеты-носителя H-2B, которая запустит грузовик, не столкнулась на орбите с пилотируемым кораблем «Союз МС-15».

Уточняется, что запуск перенесен с 24 на 25 сентября. Запуск уже откладывали с 11 на 24 сентября из-за пожара на стартовом комплексе космодрома Танэгасима, передает РИА «Новости».

Старт с космодрома Байконур ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-15» намечается на 25 сентября в 16.57 мск, стыковка корабля с МКС – в 22.45 мск.

Kounotori-8 должен доставить на МКС экспериментальное оборудование, новые емкости для системы хранения воды и системы дозаправки кислорода НАСА, а также три малых спутника NARSSCube-1, AQT-D и RWASAT-1.

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