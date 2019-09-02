Пожарные спасли троих детей из горящей квартиры в Москве

Пожарные в ходе возгорания в квартире в центре Москвы спасли троих детей, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по столице.

Информация о возгорании на улице Чаплыгина, дом 8, поступила в 16.40 мск, говорится в сообщении на сайте ведомства.

По предварительным данным, там загорелась квартира на пятом этаже пятиэтажного здания, площадь пожара выясняется.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с одной из квартир были спасены 3 детей, переданы медикам для проверки», – отметили в МЧС.

В конце августа полицейские в Югре помогли потушить пожар в частном доме.