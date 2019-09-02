Муж Поклонской объяснил причину расставания с супругой

Экс-руководитель аппарата федерального омбудсмена Иван Соловьев заявил о расставании со своей супругой – депутатом Госдумы Натальей Поклонской.

«Два лидера в одной семье – гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться», – сказал РИА «Новости» Соловьев.

По его словам, из-за личностных качеств они не смогли ужиться с Поклонской.

«Один красивый, другой очень красивый. Один умный, другой очень умный. Один целеустремленный, другой очень сильно целеустремленный. Конечно, самая превосходная степень здесь относится к даме», – уточнил он.

Соловьев подчеркнул, что на первый план их семейной жизни выходят безжалостные реалии в виде «прагматизма, рационализма, карьеризма, артистизма, готовности с легкостью предать все».

«Это минус не в мою карму и не мой хайп. Никогда не напрашивался ни к кому под крыло и уж тем более не строил карьеру на глубоко личных отношениях», – сказал Соловьев.

Поклонская и Соловьев отпраздновали свадьбу 11 августа 2018 года в Крыму. Там же они провели медовый месяц. С тех пор Поклонская реализовала совместно с мужем ряд гуманитарных проектов, они также написали автобиографическую книгу.