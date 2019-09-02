Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утро в понедельник опустился на 13 копеек – до 66,66 рубля, курс евро снизился на 15 копеек, составив 73,2 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 59,2 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

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