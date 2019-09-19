Минфин дал прогноз по росту госдолга России на ближайшие годы

Государственный долг России в 2020-2022 годах поднимется с 17,1 трлн рублей до 21,1 трлн, сообщил Минфин.

Согласно прогнозу ведомства, госдолг по итогу 2020 года составит 17,1 трлн рублей, передает ТАСС. В конце 2021 года долг достигнет показателя в 19 трлн рублей, в 2022 году – 21,1 трлн.

При этом объем средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2020 году вырастет до 11,1 трлн рублей, добавили в Минфине.

«В 2020 году предусматривается увеличение объема средств ФНБ с 8,2 трлн рублей до 11,1 трлн рублей, в 2021 году – с 11,1 трлн рублей до 13,7 трлн рублей, в 2022 году – с 13,7 трлн рублей до 16,2 трлн рублей», – пояснили в ведомстве.

Также там уточнили, что, согласно бюджетным правилам, с учетом макропрогноза, в 2020-2022 годах не планируется использование средств ФНБ на финансирование дефицита бюджета и ПФР.

В сентябре сообщалось, что Россия сократила вложения в госдолг США.