Ученые описали технологический скачок в истории библейского царства

Ученые из университета Тель-Авива выяснили, что древнее царство Эдом, существовавшее в долине Вади-эль-Араба около 3 тыс. лет назад, пережило технологический скачок, позволивший стать ему процветающим государством.

Исследователи изучили отходы плавильных цехов, обнаруженных в этой области: начиная с 4000 года до н. э. данный регион стал центром добычи и выплавки меди, а местные племена объединились, чтобы совместно использовать существующие ресурсы, сообщает журнал Plos One.

В результате в более чем 150 образцах шлака были обнаружены следы древесного угля, который использовали для обогрева металлургических заводов. Ученым удалось не только вычислить возраст отходов, но и определить по содержанию металлов в шлаках, как развивались технологии извлечения меди в те времена.

Примерно с 1300 по 800 год до н. э. жители Эдома улучшали технику добычи меди.

В течение порядка 500 лет содержание меди в шлаках падало с 1,49 до 1,14%, однако уже во второй половине X века до н. э. произошел скачок в технике выплавки, из-за чего содержание металла в отходах упало до 0,5%.

При этом состав шлака становился похожим на разных плавильнях, что может говорить об общем контроле за процессом выплавки.

Таким образом, технологический скачок стал важной частью возникновения и укрепления царства, а также перехода региона из Бронзового века в Железный.

Отмечается, что эти резкие изменения совпадают с военными походами египетского фараона Шешонка I, который, в частности, упоминается в Библии. Он стал основателем 22-й династии Древнего Египта и организовал походы на Иудею и Израиль «через пять лет после смерти царя Соломона», примерно в 925 году до н. э.

Военная кампания Шешонка I на Эдом изменил спрос на медь, что заставило эдомитян, сохранявших контроль над рудниками, внедрять новые технологии: это могла быть выплавка при разных температурах, изменение соотношения добавляемых минералов или подачи кислорода в печь.

Указывается также, что исследование показывает: эволюционная модель прерывистого равновесия применима к древним технологическим достижениям.

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