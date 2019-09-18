Рогозин предложил Турции участие в Байконуре

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о возможности подключения Турции к проекту России и Казахстана по использованию космодрома Байконур.

«Роскосмос готов предоставить свои ракеты, чтобы Турция могла выводить свои космические аппараты. Причем это необязательно, и даже не нужно делать с турецкой территории. Вместо этого мы могли бы сделать проект на три страны и воспользоваться уникальной инфраструктурой Байконура. Участниками такого проекта были бы Турция как страна, которая организует эти пуски, Россия, которая оказывает содействие в передаче технологий, и Казахстан, который предоставляет свой уникальный космический порт. Я думаю, это хорошая перспектива», – передает ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство слова Рогозина.

«Байконур – это Казахстан, дружественная и для Турции, и для России страна, близкий народ, тюркоязычный. Мы с моими казахскими друзьями уже говорили на эту тему. И если Турция сочтет необходимым для себя создавать ракетные технологии, то мы готовы помогать двигателями, передачей определенных технологий», – заявил глава Роскосмоса.

Рогозин также вновь заявил о готовности России подготовить турецкий экипаж к полету на Международную космическую станцию в 2023 году, когда Турецкая Республика будет отмечать 100-летие со дня основания.

«Скоро будет большой юбилей турецкой нации. Мы считаем, что времени на подготовку экипажа Турции достаточно, чтобы в 2023 году отправить первого турецкого астронавта на Международную космическую станцию. Сразу после посещения господином [президентом Турции Тайпом] Эрдоганом авиасалона МАКС мы провели дополнительные консультации с турецкими коллегами, подтвердили свое предложение, попросили зафиксировать его в протоколе встречи и ждем ответной реакции. Уверен, что она будет позитивной», – заявил гендиректор госкорпорации.

Глава Роскосмоса рассказал также, что ресурс Международной космической станции (МКС) можно продлить до 2030 года.

«То, о чем мы мечтаем, – сохранение международного равноправного сотрудничества. Для этого пригодится и Международная космическая станция, ресурс которой может быть продлен, я думаю, до 2030 года», – передает РИА «Новости» слова Рогозина.

По словам главы Роскосмоса, нет смысла завершать эксплуатацию станции, если в ближайшее время туда будут отправлены модули с ресурсом 15 лет (речь идет о многофункциональном лабораторном модуле «Наука», научно- энергетическом и узловом модулях).

«Если мы сейчас сделаем у себя там все новое, то до 2030 года совершенно точно нам будет интересно продолжить работу», – пояснил Рогозин.

Он рассказал также о закупке США российских ракетных двигателей.

«Почему американцы возвращают ступени? Потому что они этот двигатель покупают втридорога. Они у нас покупают эти двигатели. У нас эти двигатели в производстве недорогие», – сказал Рогозин.



Россия поставляет в США двигатели РД-181 и РД-180 для ракет Antares и Atlas-5 соответственно. В возвращаемых ракетах SpaceX и Blue Origin используются двигатели американского производства.

Напомним, ранее в среду Рогозин сообщил, что Роскосмос выполнит около 40 запусков ракет в 2019 году, а не 45, как это планировалось ранее.

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