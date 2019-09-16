Медики прекратили противоопухолевое лечение Заворотнюк

Врачи прекратили лечение опухоли головного мозга актрисы Анастасии Заворотнюк, утверждают СМИ. Она остается в глубокой коме.

Актриса находится в глубокой коме. Медики в связи с этим не могут провести операцию или иную терапию, за ее состоянием следят анестезиологи-реаниматологи. Организм женщины очень слаб, сообщает «Звезда» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Известно, что Заворотнюк находится в реанимации, она частично парализована. Есть сведения, что актриса страдает опухолью мозга (глиобластомой).

В понедельник сообщалось, что состояние актрисы ухудшилось, а продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что у нее «все плохо». Он также заявил, что больше не будет комментировать ситуацию, так как его об этом попросили родные актрисы. Однако сведения о состоянии ее здоровья он назвал правдивыми.

Между тем, Первый канал анонсировал новый выпуск программы «Пусть говорят», в котором речь пойдет о состоянии здоровья Заворотнюк.