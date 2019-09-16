Сноуден назвал WhatsApp угрозой для высокопоставленных чиновников

Мессенджер WhatsApp обладает низким уровнем шифрования и не годится для использования должностными лицами государств, заявил экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден.

«Использование WhatsApp человеком, который занимается серьезными вопросами в правительстве, – это ошибка», – цитирует Сноудена ТАСС со ссылкой на радиостанцию France Inter.

Журналист радиостанции отметил, что этим мессенджером пользуется премьер Франции Эдуар Филипп, а президент страны Эммануэль Макрон предпочитает Telegram.

«Обе эти программы лучше, чем использование SMS или других незашифрованных сообщений», – сказал Сноуден. Вместе с тем, оба приложения чрезвычайно опасны, «если вы премьер-министр».

Facebook с тех пор, как выкупила WhatsApp, начала удалять защиту мессенджера, указал он. Он посоветовал использовать приложения Signal и Wire, поскольку «они используют лучшее шифрование и не принадлежат Facebook».

Ранее Сноуден признался, что попросил у Эммануэля Макрона убежища во Франции. Также бывший сотрудник американских спецслужб рассказал о жизни в Москве, заявил о красоте России и отметил, что всякий раз, выходя на улицу, старается слегка менять свою внешность.