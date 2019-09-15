Стало известно о возможности продолжения транзита через Украину без контракта

Транзит газа в ЕС через Украину в 2020 году возможен без нового контракта, если Киев выполнит обязательства по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство, заявил источник в европейском энергетическом секторе.

«Киев принял на себя обязательства как член Европейского энергетического сообщества имплементировать в своём законодательстве к 1 января 2020 года европейские энергетические нормы, включая порядок проведения аукционов на резервирование транзитных мощностей. Таким образом, даже при отсутствии контракта, оператор украинской газотранспортной системы будет обязан выставлять на аукцион свои транзитные мощности, которые Газпром сможет выкупать для осуществления краткосрочных и среднесрочных поставок», – передает его слова ТАСС.

Он пояснил, что в связи с этим даже отсутствие контракта не приведет к тому, что транзит газа в ЕС через Украину будет прекращен.

Контракт на транзит газа через Украину был заключен в 2009 году, он истекает в конце 2019 года. Киев утверждает, что не может согласиться на его продление на прежних условиях.

Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что газовые переговоры с Россией будут сложными, но Киев к ним готов.