Пушков указал на несоответствие позиции Киева Минским соглашениям

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко об амнистии участникам конфликта в Донбассе и законе об особом статусе региона.

«Украина не рассматривает возможность полной амнистии для участников конфликта, заявил Пристайко. Особый статус Донбассу Киев также давать не намерен», – констатировал Пушков в своем Twitter, комментируя заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко.

«Это противоречит пунктам 5 и 11 Минских соглашений и означает прямой отказ от их выполнения. Проигрышная позиция для Зеленского», – подчеркнул сенатор.

Накануне глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что украинские власти не рассматривают возможность предоставления полной амнистии участникам конфликта в Донбассе в рамках переговоров о выполнении Минских соглашений.

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