Председатель ОБСЕ отметил важность минского и нормандского форматов по Украине

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак призвал не ставить под сомнение минский и нормандский форматы переговоров по Украине.

Председатель ОБСЕ подчеркнул, что необходимость работы по решению конфликта в Донбассе в этих форматах ставят под сомнение те, «кто не заинтересован в решении проблемы и окончании войны», передает ТАСС.

«Я думаю, что сейчас не время ставить под сомнение базу, которой является минский и нормандский форматы», – заявил Лайчак, выступая в Киеве на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES).

«Минск – это то, что у нас действительно есть. Он был подписан в определенное время и при определенных обстоятельствах и как следует не был выполнен. Но теперь у нас есть движение, есть приверженность, есть решимость», – сказал председатель ОБСЕ.

Одним из основных направлений работы в минском и нормандском форматах он назвал продолжение обменов. «Из того, что я слышу от украинских партнеров, – есть намерение это делать. Речь идет о сотнях и тысячах людей. Это также усиливает доверие. Насколько я знаю от своих друзей в Киеве, это один из ближайших шагов, которые нужно сделать», – отметил Лайчак.

В то же время, по словам действующего председателя ОБСЕ, тема введения миротворцев в Донбассе не является своевременной. «Для того, чтобы миротворцы смогли начать работу, сначала необходимо прекращение боевых действий. Мира до сих пор нет, люди до сих пор погибают. Итак, нам нужно развести войска, а уже потом думать, как поддерживать мир, как ввести миротворческую миссию и осуществлять наблюдение за соблюдением соглашения. Также для этого нужен четко очерченный мандат и полный доступ, чего до сих пор не сделано для специальной мониторинговой миссии», – пояснил он свою позицию.

В пятницу в Кремле назвали условия проведения встречи в нормандском формате. Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона разрабатывает карту по Минским договоренностям с четкими сроками.

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