США сообщили о сошедшем с орбиты российском военном спутнике

Российский военный спутник-инспектор «Космос-2521» сошел с орбиты Земли, сообщили ВВС США.

Как следует из данных на специализированном сайте ВВС США spacetrack.org, спутник «Космос-2521» сошел с орбиты 12 сентября, передает РИА «Новости».

Напомним, 31 августа командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что российский военный космический аппарат «Космос-2521», который неофициально прозвали спутником-инспектором, с начала года выполнил несколько новых маневров.

В январе спутник находился на околоземной орбите с параметрами 280 км на 285 км. В первых числах февраля его орбита начала постепенно снижаться и к 10 апреля ее минимальная высота составила 227 км. Затем спутник снова подняли, и в начале лета он имел орбиту 247 на 282 км. К концу августа спутник снова снизился, он двигался по орбите с высотой в перигее – 230 км, в апогее – 235.

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