Заслуженный учитель РФ связал инцидент со стрижкой школьника с травлей за купальник

Случай с мальчиком, которого в школе хотели перевести на домашнее обучение из-за прически, можно сравнить с инцидентом с алтайской учительницей, уволенной за фото в купальнике, заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель России, доктор педагогических наук Евгений Ямбург.

Ранее стало известно, что завуч и директор одной из школ Сосновоборска Красноярского края, недовольные прической четвероклассника, предложили ему сменить ее либо перейти на домашнее обучение. Делом заинтересовались в местном Следственном комитете, а министр образования региона Светлана Маковская лично извинилась перед родителями школьника.

«Это, к сожалению, довольно часто повторяющаяся история, говорящая о непрофессионализме педагогов и, кстати, о нарушении законов, потому что никаких специальных актов, которые регламентируют прически, нет и быть не может. А по сути все очень просто: надо интересоваться не тем, что на голове, а тем, что в голове у ребенка. А мода может меняться», – заявил Ямбург.

Он отметил, что и сами педагоги также могут пострадать из-за несправедливой критики. Так, он вспомнил историю с учительницей, которую затравили из-за фотографии в купальнике в соцсетях. «Ханжеству нужно давать бой», - считает Ямбург. Он уверен, что ситуация с мальчиком разрешится, поскольку на его сторону встала министр образования региона и уполномоченный по правам человека.

Напомним, педагоги Сосновоборской школы руководствовались изменениями в ее уставе, вступившими в силу 1 сентября этого года, согласно которым в организации запрещены экстравагантные прически, неестественный цвет волос и другие изменения во внешности. Родители мальчика обратились в прокуратуру. Сам школьник выбрил виски и собрал волосы в хвост, чтобы походить на своего кумира - футболиста Златана Ибрагимовича.

В марте вынуждена была уволиться преподавательница одной из Барнаульских школ Татьяна Кувшинникова - коллеги и родители учеников сочли неприемленым ее фото в закрытом купальнике, выложенное в соцсети.