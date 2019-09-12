Набиуллина заявила о бессилии ЦБ перед низким ростом экономики России

Денежно-кредитная политика Центробанка практически бессильна перед низкими темпами экономического роста в России, вызванными структурными факторами, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«На наш взгляд, низкие темпы экономического роста в нашей стране вызваны, прежде всего, структурными факторами, а здесь денежно-кредитная политика практически бессильна», – передает ее слова РИА «Новости».

Набиуллина подчеркнула, что России нельзя повторять ошибки стран, пренебрегавших таким структурным характером замедления экономики, а пытались «разогреть» экономику «с помощью печатного станка».

«В итоге был краткосрочный всплеск экономики, потом экономика проседала, и оставались все проблемы, связанные и с повышенной инфляцией, и с нестабильностью», – заключила она.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин говорил, что меры, которые предпринимает МЭР для ускорения экономического роста в России, принесут результат не сразу, так как происходящие процессы имеют «большую инерцию».