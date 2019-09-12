Рогозин приготовился «драться» с американцами за рынок ракет

Новейшие российские ракеты «Союз-5» и «Союз-6», проектируемые Роскосмосом, будут готовы драться за коммерческий рынок запусков с иностранными носителями, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Крайне востребованные средства выведения, рыночные, которые готовы будут драться, эти ракеты, на рынке с любым американским, любым иным производителем», – заявил Рогозин в интервью «Роскосмос ТВ».

Летные испытания новой российской ракеты среднего класса «Союз-6» на Байконуре запланированы на 2025 год.

Напомним, в среду Рогозин сообщил, что после того, как ракета-носитель «Союз-6» будет создана, она станет еще и прототипом второй ступени центрального блока сверхтяжелой ракеты.

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