В Москве побит рекорд 1941 года

В Москве в пятницу 9 августа атмосферное давление опустилось до 732,2 мм рт. ст., таким образом, был побит рекорд 78-летней давности.

«9 августа в 09.00 мск давление понизилось до 732,2 мм и обновило рекорд 9 августа 1941 года, когда давление было 736,1 мм», – рассказала ТАСС главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.Согласно норме, атмосферное давление в столице должно составлять 748 мм рт. ст.

Предыдущий рекорд атмосферного давления был побит в Москве 28 июня.