В отношении мэра Туапсе возбудили дело

Дело возбуждено в отношении мэра Туапсе Владимира Зверева, подозреваемого в превышении должностных полномочий и служебном подлоге, сообщили в Следственном комитете.

Следствие ходатайствует об избрании в отношении Зверева меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает РИА «Новости».

Ранее источник в правоохранительных органах Краснодарского края сообщил, что Зверев арестован, передает ТАСС.

В пятницу стало известно о задержании мэра Туапсе. Он занимает свою должность с февраля 2018 года.

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