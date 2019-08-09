Стало известно о задержании мэра Туапсе

Правоохранительные органы Краснодарского края задержали мэра Туапсе Владимира Зверева по подозрению в служебном подлоге и превышении должностных полномочий, сообщил источник в правоохранительных органах города.

«Мэр Туапсе задержан, возбудили дело, служебный подлог и превышение должностных полномочий», – передает ТАСС слова источника.

В администрации Туапсе сообщили, что Зверева нет на работе. Глава Туапсинского района Анатолий Русин рассказал, что пока отсутствует информация о процессуальном статусе Зверева и о том, подал ли он в отставку.

Напомним, в начале июня в квартире вице-мэра ханты-мансийского города Нягань Виктора Манухина нашли бордель с проститутками, после чего чиновник подал в отставку.

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