Стало известно о борделе в квартире вице-мэра Нягани

В квартире вице-мэра ханты-мансийского города Нягань Виктора Манухина нашли бордель с проститутками, после чего чиновник подал в отставку, сообщают СМИ.

Квартира Манухина в Нягани попала в поле зрения полиции в ноябре 2018 года, пишет Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона. По этим данным, уроженка Калининграда в квартире организовала сеть борделей с проститутками, там работали ее подруги и знакомые из разных регионов страны.

«Правоохранители провели ряд оперативных мероприятий, в результате которых все «жрицы любви» были установлены, а их сутенерша – задержана с поличным. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией», и 31 мая 2019 гражданка была осуждена и оштрафована городским судом на 100 тыс. рублей», – рассказал собеседник.

После этого появился новый фигурант Виктор Манухин, он проходит по делу на данный момент как свидетель. По словам источника, Манухин являлся куратором правовых вопросов, он якобы занимался взаимодействием с правоохранительными и надзорными органами.

Квартира, где был организован бордель, принадлежала ему, отметил собеседник издания.

«В ходе допроса Манухин факт сдачи квартиры признал. Озвучив сумму ежемесячного платежа, он заявил, что после заключения договора аренды не интересовался тем, что в его апартаментах происходит», – сказал источник.

Он также пояснил, что Манухин не указал в своей налоговой декларации доход, полученный от сдачи квартиры.

«Говорить со стопроцентной вероятностью, что именно Манухин «крышевал» этот бордель, пользуясь своим положением, нельзя. Но факт нарушения в декларации стопроцентный», – заверил собеседник.

Мэр Нягани Иван Ямашев сообщил изданию, что его подчиненный уже написал заявление на увольнение по собственному желанию.

«Как только ко мне поступила информация о нарушении в декларации моего подчиненного, сразу была инициирована служебная проверка по этому факту. В настоящий момент Манухин написал заявление об увольнении по собственному желанию», – сказал градоначальник.