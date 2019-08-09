Нефть подешевела на сохранении торговых опасений

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром вернулись к снижению на фоне торговых опасений после коррекционного роста днем ранее, достигавшего 3%.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,21% – до 57,26 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,15%, составив 52,47 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Ключевой темой для мировых рынков остается обострившийся в начале августа торговый конфликт между США и Китаем, который несет риски для всей мировой экономики и спроса на сырье.