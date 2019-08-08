Названа цена задержки Данией проекта «Северный поток – 2»

Отсутствие разрешения Дании на прокладку газопровода «Северный поток – 2» по своей территории может задержать прокладку конструкции до 8 месяцев и увеличить финансирование проекта на 660 млн евро (740 млн долларов), сообщают западные СМИ.

Оператор проекта Nord Stream 2 назвал в своей жалобе в адрес властей страны назвал решение Датского энергетического совета предоставить третью заявку на прохождение маршрута газопровода «Северный поток – 2» попыткой задержать завершение проекта, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Оператор также пояснил, что расходы при получении нового запроса на третий маршрут оцениваются в более 100 млн евро, запрос на третью заявку может задержать реализацию до 8 месяцев и повысить расходы до 560 млн евро.

Ранее сообщалось, что австрийская компания OMV во втором квартале 2019 года профинансировала строительство газопровода «Северный поток – 2» на 44 млн евро. В июне в OMV не исключали задержку реализации «Северного потока – 2» Данией.

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