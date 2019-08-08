В Киргизии пожалели, что не разрешили стрелять на поражение при задержании Атамбаева

Председатель Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Орозбек Опумбаев выразил сожаление в связи с тем, что не дал разрешение своим подчиненным открыть огонь на поражение при попытке задержания бывшего главы республики Алмазбека Атамбаева.

«Никто не ожидал, что Атамбаев начнет стрелять в практически безоружных парней. Честно говоря, я жалею, что не разрешил открыть огонь на поражение», – приводит его слова «Sputnik Кыргызстан».

Об этом Опумбаев заявил в ходе отчета перед киргизскими депутатами на внеочередном заседании парламента.

В среду спецназ Киргизии попытался задержать Атамбаева, однако штурм резиденции экс-главы республики провалился. Пострадали более 30 человек, один спецназовец погиб.

Атамбаев пообещал, что все взятые в плен спецназовцы будут отпущены. Он рассказал, что открыл стрельбу, когда его пытались задержать.

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров оценил уровень подготовки спецназа Киргизии.