Нефть подорожала после резкого удешевления

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром растут, при этом нефть марки Brent дорожает на 3% вслед за WTI после того, как в среду нефтяные котировки рухнули на 5%.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 3,02% – до 57,93 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 3,23%, составив 52,74 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Коррекционная динамика следует после снижения нефтяных цен в среду, вызванного с одной стороны опасениями за торговый конфликт США и Китая и его влияние на нефтяной спрос, а с другой – слабой статистикой по США.