Юнна Мориц назвала бездарным текст Конституции в стихах для детей

Политические знания нужно прививать в зрелом возрасте, детям их навязывать не стоит, заявила газете ВЗГЛЯД поэтесса и переводчик Юнна Мориц.

В России разработали «детскую» версию Конституции в стихах и картинках. Книга состоит из 121 страницы, где в стихотворной форме излагаются основные права и обязанности россиян. Пособие создавалось для факультативных занятий по изучению Конституции в начальных классах.

«Я против политизации детей с детского сада. Не думаю, что детей надо загружать политическими знаниями. Они им понадобятся гораздо позже, в более старшем возрасте, когда их развитие достигнет такой зрелости, что политическое знание не будет для них официозной нагрузкой, а будет чем-то более близким и понятным», – заявила Мориц.

Ознакомившись с отрывками из книги, поэтесса отметила их низкую художественную ценность. «Стихи бездарные, графоманские. Они написаны на коленке людьми, которые не умеют обращаться с поэзией, не знают ее свойств. Поэзия – это очень высокое искусство, которое, в каком-то смысле обладает геомагнитными свойствами благодаря своим ритмам, иносказаниям и многозначности слов», – считает Мориц.

В работе над детской Конституцией приняли участие эксперты Совета Федерации, Ассоциации юристов России, фонда «Стратегия будущего» и Института развития местных сообществ.