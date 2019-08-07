В Британии не нашли доказательств причастности Путина к делу Скрипалей

Правоохранители Великобритании, проводя расследование по применению «Новичка» в Солсбери, не смогли собрать доказательства, которые позволят обвинить президента России Владимира Путина в причастности к этому делу, сообщают британские СМИ.

Для предъявления обвинений Скотланд-Ярду необходимо было доказать, что российский президент напрямую причастен к инциденту, сообщил глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Guardian.

«У нас нет материалов, позволяющих выдвинуть обвинение», – пояснил он изданию.

Газета пояснила, что ранее спецслужбы Британии утверждали, что нападение в Солсбери якобы могло быть проведено с одобрения российского лидера.

Напомним, отношения Москвы и Лондона резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где, как утверждают власти Великобритании, были отравлены работавший на британские спецслужбы бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти голословно обвиняют Россию в причастности к отравлению Скрипалей, Москва последовательно отвергает подобные обвинения.