Анонсировано строительство в Москве 26 новых станций метро

Больше 66 км линий метро и 26 станций планируется построить в Москве с 2024 по 2027 год, сообщил заммэра столицы Марат Хуснуллин.

Хуснуллин рассказал, что «в планах на 2024-2027 годы – строительство 66,2 км линий, 26 станций и четырех депо», передает ТАСС.

По его словам, за семь месяцев 2019 года в Москве введено 17,9 км линий метро, восемь станций, одно депо.

Всего же с 2011 по 2018 год в метрополитене появилось 137 км линий, 73 станции, девять электродепо на 10 тыс. рабочих мест. Метро рядом с домом получили 4 млн москвичей.

До 2023 года планируется построить более 100 км линий, несколько десятков станций и шесть электродепо.

Хуснуллин также сообщил, что с начала 2019 года в Москве появилось 47,8 км новых дорог.

Кроме того, построено 10 мостов, тоннелей и эстакад, 12 пешеходных переходов.

«С 2011 по 2018 год протяженность столичных трасс увеличилась на 20%, а искусственных дорожных сооружений – мостов, тоннелей и эстакад – на 35%», – подчеркнул заммэра.

Всего с 2019 по 2023 год в столице построят 570 км дорог, 150 искусственных дорожных сооружений.

К этому же времени завершат строительство Северо-Западной, Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд, а также Южной рокады – вместе они образуют полноценное транспортное кольцо протяженностью 133 километра, сопоставимое по длине с МКАД.

Ранее сообщалось, что в Москве появится новая станция Кольцевой линии метро.

До этого стало известно, что метро из Москвы решили не продлевать в Мытищи, Красногорск и Балашиху.