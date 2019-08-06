Допустивший убийство пауэрлифтера Драчева экс-полицейский получил реальный срок

Хабаровский краевой суд приговорил к реальному сроку экс-полицейского Владимира Овчинникова, который в августе 2017 года не предотвратил убийство пауэрлифтера Андрея Драчева, сообщил адвокат семьи погибшего Евгений Шевцов.

Шевцов сообщил, что Овчинникову назначили два года и четыре месяца в колонии-поселении и запретили в течение года и 10 месяцев занимать должности на госслужбе, передает «Интерфакс».

В мае 2019 года суд первой инстанции приговорил его к двум с половиной годам условно, однако защита Драчевых оспорила это решение.

Напомним, 20 августа 2017 года в центре Хабаровска был убит чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев. Через месяц подозреваемый в убийстве Анар Алияр оглы Аллахверанов сдался следователям.

При этом хабаровская прокуратура инициировала проверку в отношении сотрудника полиции, который был очевидцем убийства, но не принял никаких мер.